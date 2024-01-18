

НАТО организует учения с участием 90 тысяч солдат со сценарием нападения РФ

18.01.2024 21:22





Североатлантический альянс в феврале организует масштабные военные маневры крупнейшие с конца холодной войны, их цель – сдерживание России.



Об этом узнало немецкое агентство dpa в кулуарах встречи высших военных представителей Альянса в Брюсселе, передает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.



Западный оборонный альянс хочет мобилизовать для этого около 90 тысяч солдат. Это означает, что маневры станут крупнейшими со времен окончания холодной войны.



Учения, которые начнутся в феврале, будут называться "Непоколебимый защитник" (Steadfast Defender). В частности, будут отрабатываться вопросы оповещения и развертывания национальных и многонациональных сухопутных сил.



При этом в середине февраля в Брюсселе также состоится заседание министров обороны стран НАТО.



По информации dpa, сценарий учений предусматривает нападение России на территорию стран-членов Альянса, что приводит к объявлению так называемого "дела Альянса" в соответствии со статьей 5 Договора о НАТО.



Статья 5 регулирует обязательства оказывать помощь в Альянсе и утверждает, что вооруженное нападение на одного или нескольких союзников рассматривается как нападение на всех.



Последний крупный маневр такого рода состоялся в 1988 году.



Крупнейшие на сегодня учения НАТО со времен окончания холодной войны были организованы в 2018 году с акцентом на Норвегию. В Trident Juncture 2018 было задействовано около 51 тысячи солдат.



Последние маневры НАТО, которые были масштабнее запланированных учений, состоялись еще до распада Советского Союза в 1991 году. Тогда, среди прочего, была серия маневров "Возвращение сил в Германию". В 1988 году, например, было задействовано около 125 тысяч солдат.



Напомним, издание Bild сообщило, что получило доступ к секретному документу Бундесвера – учебному сценарию, который шаг за шагом описывает, как может развиваться военный конфликт между РФ и НАТО. В сценарии действия России и Запада описываются месяц за месяцем, кульминацией является размещение сотен тысяч солдат НАТО и неизбежное начало войны летом 2025 года.



Директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс заявил, что материал Bild основывается на документе, который является учебным сценарием.





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