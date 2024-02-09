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На территории рынка в Рустави убиты четыре человека, один ранен


09.02.2024   12:18


В Центр управления общественной безопасностью МВД на номер 112 поступило сообщение о стрельбе на территории т.н. стамбульского рынка в городе Рустави. Сразу по получению уведомления на место немедленно прибыли представители соответствующих подразделений МВД.

Установлено, что на территории рынка несколько выстрелов произвел Г.О. 1988 года рождения.

В результате стрельбы убиты четыре лица, в том числе один – дядя обвиняемого, работавший на этом рынке. Ранено одно лицо - двоюродный брат обвиняемого.

Раненый доставлен в больницу, где ему оказывается соответствующая медицинская помощь.

Правоохранители задержали Г.О. на месте происшествия.

На месте мобилизованы правоохранители, осуществляются все необходимые мероприятия.


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