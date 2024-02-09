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На территории рынка в Рустави убиты четыре человека, один ранен
09.02.2024 12:18
В Центр управления общественной безопасностью МВД на номер 112 поступило сообщение о стрельбе на территории т.н. стамбульского рынка в городе Рустави. Сразу по получению уведомления на место немедленно прибыли представители соответствующих подразделений МВД.
Установлено, что на территории рынка несколько выстрелов произвел Г.О. 1988 года рождения.
В результате стрельбы убиты четыре лица, в том числе один – дядя обвиняемого, работавший на этом рынке. Ранено одно лицо - двоюродный брат обвиняемого.
Раненый доставлен в больницу, где ему оказывается соответствующая медицинская помощь.
Правоохранители задержали Г.О. на месте происшествия.
На месте мобилизованы правоохранители, осуществляются все необходимые мероприятия.
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