

На территории рынка в Рустави убиты четыре человека, один ранен

09.02.2024 12:18





В Центр управления общественной безопасностью МВД на номер 112 поступило сообщение о стрельбе на территории т.н. стамбульского рынка в городе Рустави. Сразу по получению уведомления на место немедленно прибыли представители соответствующих подразделений МВД.



Установлено, что на территории рынка несколько выстрелов произвел Г.О. 1988 года рождения.



В результате стрельбы убиты четыре лица, в том числе один – дядя обвиняемого, работавший на этом рынке. Ранено одно лицо - двоюродный брат обвиняемого.



Раненый доставлен в больницу, где ему оказывается соответствующая медицинская помощь.



Правоохранители задержали Г.О. на месте происшествия.



На месте мобилизованы правоохранители, осуществляются все необходимые мероприятия.





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