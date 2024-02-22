

Чехия экстрадировала в США криминального авторитета из Грузии

22.02.2024 13:26





Власти Чехии экстрадировали в США гражданина Грузии, криминального авторитета Полада Омарова, которого подозревают в нескольких преступлениях, в том числе в попытке убийства гражданки США, иранской журналистки Масих Алинежад в Нью-Йорке, сообщило радио Prague International.



Омаров был задержан в январе 2023 года в Чехии. Он обжаловал решение об экстрадиции, однако Конституционный суд оставил в силе решение министра юстиции Чехии.



По информации Департамента юстиции США, Полад Омаров помог организовать покушение на журналистку и правозащитницу Масих Алинежад в ее доме в Нью-Йорке в 2022 году.



Омаров и предполагаемый лидер банды, криминальный авторитет Рафат Амиров обвиняются в том, что наняли гражданина США Халида Мехтиева и заплатили 30 тысяч долларов за убийство журналистки.





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