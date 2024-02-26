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Страны НАТО начали крупнейшие подводные военные учения в Средиземном море


26.02.2024   14:01


Страны НАТО начали крупнейшие подводные военные учения в Средиземном море. Военные Канады, Германии, Греции, Италии, США, Великобритании и Турции принимают участие в военных учениях под названием Dynamic Manta.

По сообщению командования ВМС НАТО, военные стран-членов НАТО объединились для решения сложных сценариев, они пройдут тренинги по совершенствованию своих возможностей по обнаружению и отслеживанию подводных лодок противника.

«В постоянно меняющемся подводном ландшафте Dynamic Manta обучает экипажи реагировать и адаптироваться к любой подводной угрозе. Мы всегда готовы и будем задействованы в круглосуточной работе в течение нескольких дней», — отмечается в заявлении.


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