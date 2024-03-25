

Дроны атаковали Новочеркасскую ГРЭС в России – Два энергоблока вышли из строя

25.03.2024 12:05





На трансформаторной подстанции Новочеркасской Государственной районной электростанции в РФ произошел пожар. Два энергоблока временно перестали работать.



Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, передает glavnoe.in.ua.



Согласно распространенной информации, большая электростанция на юге России, вероятно, атакована дронами.



Местные жители сообщили о звуках полета дронов над областью, их было не менее десяти.



Затем были слышны взрывы в районе Новочеркасской ГРЭС. Из-за пожара в результате автоматически отключились высоковольтные линии 330 кВ – Тихорецкая и Ростовская.





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