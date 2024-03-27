

Россия казнила 32 украинских военнопленных за 3 месяца — ООН

27.03.2024 21:44





Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (OHCHR) опубликовало 38-й доклад о ситуации с правами человека в Украине.



Отчет основан на работе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине и охватывает период с 1 декабря 2023 года по 29 февраля 2024 года.



Согласно докладу, крупномасштабные ракетные удары России в декабре-январе привели к увеличению числа жертв среди гражданского населения, обратив вспять общую тенденцию к снижению числа жертв среди гражданского населения в 2023 году. По данным OHCHR, из 1804 жертв среди гражданского населения 712 были вызваны ракетными обстрелами. С точки зрения гражданского населения, гражданской инфраструктуры больше всего пострадал Харьков.



Особенно пострадали от интенсивных боев Донецкая и Херсонская области. Несколько городов и деревень вдоль линии фронта были практически разрушены.



В течение отчетного периода также имели место нападения, повлекшие за собой жертвы среди гражданского населения на оккупированной территории. Самая крупная подобная атака произошла 21 января 2024 года в Кировском районе Донецка, где в жилом доме погибли 25 мирных жителей и 11 получили ранения.



В докладе о ситуации с правами человека в Украине, сложившейся в течение трех зимних месяцев, эксперты Миссии подробно изложили информацию, полученную в ходе бесед с 60 недавно освобожденными украинскими военнопленными. Их рассказы подтвердили ранее широко документированную информацию о пытках и бесчеловечном обращении с заключенными. По данным, за три месяца казнили как минимум 32 украинских заключенных.



OHCHR также имело регулярный доступ к российским военнопленным на территориях, контролируемых Украиной. OHCHR признает продолжающиеся усилия украинского правительства по обеспечению соответствия обращения с военнопленными международным стандартам, однако оно также заявляет, что располагает достоверными сообщениями о пытках и жестоком обращении с российскими военнопленными во время их задержания и эвакуации с поля боя.



По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, российские власти на оккупированных территориях продолжают нарушать международное право, вынуждая жителей присягать на верность оккупирующей стране, систематически оказывая на них давление с целью принятия российского гражданства и паспортов.



За отчетный период украинские власти возбудили 767 уголовных дел и вынесли 241 приговор по обвинению в сотрудничестве с оккупантами. По данным Верховного комиссара ООН по правам человека, в некоторых случаях людей обвиняли в действиях, за которые их не следовало преследовать или судить. Один человек, первоначально арестованный по обвинению в оправдании вооруженного нападения России на Украину в социальных сетях, скончался в заключении. Перед смертью он жаловался, что администрация тюрьмы не отреагировала должным образом на ухудшение его здоровья. Украинские власти начали расследование инцидента.



OHCHR сообщает о случаях физического нападения групп людей на прихожан и имущество Украинской Православной Церкви Российского Патриархата.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





