

Следственная служба Минфина задержала двоих по делу о т.н. колл-центрах

28.03.2024 11:22





В результате следственных действий, произведенных сотрудниками Следственной службы Министерства финансов Грузии, задержаны два человека по факту приобретения организованной группой крупного размера чужого имущества мошенническим путем.



Информацию об этом распространяет Следственная служба Минфина.



По их сообщению, следствием установило, что обвиняемые вместе с другими членами организованной группы с целью приобретения имущества граждан мошенническим путем создали торговую платформу, на которой с мотивом инвестирования денежных средств они связывались преимущественно с гражданами зарубежных стран и с обещанием якобы получения прибыли в торговле их средства перечислялись на счета, подконтрольные членам организованной группы, которыми они затем мошеннически завладевали.



«Следствием установлено, что по упомянутой преступной схеме обвиняемые завладели принадлежащей иностранцу суммой в размере около 340 тысяч лари.



В процессе следствия, в результате обыска расположенного в Тбилиси колл-центра, подконтрольного обвиняемым, была изъята информация, содержащая персональные данные иностранных граждан.



Расследование ведется по статьям 180 и 194 Уголовного кодекса Грузии, которые предусматривают лишение свободы на срок от 9 до 12 лет.



Проводятся соответствующие следственные действия по выявлению и разоблачению других лиц, причастных к данному преступлению», - говорится в сообщении.





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