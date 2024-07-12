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Генассамблея ООН приняла резолюцию по безопасности ядерных объектов в Украине
12.07.2024 11:19
Генеральная Ассамблея ООН приняла инициированную Украиной резолюцию по безопасности и защищенности украинских ядерных объектов, в том числе и Запорожской АЭС, - об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в Х.
Зеленский назвал такой шаг важным для восстановления уважения к Уставу ООН и международного права.
«Резолюция подчеркивает необходимость демилитаризации и деоккупации Запорожской АЭС в связи с невыполнением Россией резолюций руководящих органов МАГАТЭ. Это голосование является продолжением дискуссий и решений, принятых на первом Саммите мира, где пункт первый Формулы мира - "Радиационная и ядерная безопасность" был одним из ключевых вопросов», - пишет президент Украины.
Владимир Зеленский выразил благодарность всем партнерам за помощь в восстановлении безопасности во всех сферах. По его словам, совместными усилиями можно защитить основные нормы международного права и общие ценности.
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