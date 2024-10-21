

МВД: закон не запрещает использовать водомет и слезоточивый газ одновременно

21.10.2024 11:34





МВД Грузии заявляет, что ни закон Грузии «О полиции», ни какие-либо действующие правовые акты, изданные на его основе, не запрещают одновременное или параллельное применение водометов и слезоточивого газа.



Так ведомство отреагировало на распространенную СМИ информацию о факте незаконного применения спецсредств МВД во время акций протеста против закона об иноагентах («О прозрачности иностранного влияния»).



В МВД назвали ложной информацию, которую распространило СМИ, и отметило, что она направлена на «введение общественности в заблуждение и целенаправленную дискредитацию Министерства внутренних дел».



«Закон Грузии «О полиции» четко определяет правила применения полицией специальных средств, согласно статье 33 и пункту 3, «слезоточивый газ разрешается применять для отражения нападения на человека, сотрудника полиции и/или охраняемый объект, для предотвращения массовых и групповое нарушение закона», в то время как «водомет» используется для предотвращения массовых нарушений закона, отражения группового нападения на государственные и/или общественные объекты», — сказано в заявлении.



Отмечается, что тип специальных средств, используемых полицией, и их интенсивность определяются в зависимости от конкретной ситуации в порядке, установленном законодательством.



«Мы подчеркиваем, что ни закон Грузии «О полиции», ни какие-либо действующие правовые акты, изданные на его основе, не запрещают одновременное или параллельное применение водометов и слезоточивого газа.



Более того, рекомендации таких авторитетных международных организаций, как ОБСЕ/БДИПЧ и Amnesty International, не предусматривают такого запрета.



Согласно руководящему документу Amnesty International, в струю воды разрешается добавлять маркерную краску и/или химические вещества, в то время как в соответствии с руководящими принципами БДИПЧ/ОБСЕ в струю воды разрешается добавлять слезоточивый газ и применять его против лиц, причастных к насильственным действиям.



Согласно тому же документу, единственной целью применения слезоточивого газа должен быть разгон собрания, и он не должен применяться в месте, где у людей не будет возможности покинуть это место.



Повторимся: министерство внутренних дел использует специальные средства, которые полностью соответствуют европейским стандартам и активно используются полицейскими подразделениями ряда европейских стран.



Ложная информация направлена на введение в заблуждение общественности и сознательную дискредитацию Министерства внутренних дел», — говорится в заявлении.





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