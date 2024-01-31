

Гражданина Грузии приговорили к тюрьме в Эстонии за кражу прижизненных изданий Пушкина

31.01.2024 19:42





В Эстонии приговорили к двум годам тюрьмы и обязали выплатить многотысячную компенсацию гражданина Грузии Беку Цирекидзе, обвиняемого в краже ценных книг из библиотеки Тартуского университета, сообщает Эстонское национальное телерадиовещание.



Суд удовлетворил гражданский иск Тартуского университета и обязал Цирекидзе выплатить 158 тысяч евро в качестве компенсации. Он также должен оплатить судебные издержки в размере 2,7 тысячи евро.



Поскольку дело рассматривалось в порядке сокращенного производства, срок тюремного заключения уменьшился с трех до двух лет. В качестве дополнительного наказания суд постановил выслать Цирекидзе из Эстонии и запретить ему въезд в страну на пять лет.



По данным следствия, в апреле 2022 года Бека Цирекидзе и его сообщник при помощи ложных данных зарегистрировались в качестве читателей библиотеки и похитили из читального зала восемь ценных книг. В их числе оказались выпущенные при жизни произведения Александра Пушкина и Николая Гоголя.



Злоумышленники заменили похищенные издания копиями, поэтому о пропаже стало известно только в сентябре.



В декабре 2022 года Цирекидзе задержали в Риге за совершения аналогичного преступления. Он отбыл наказание в Латвии, а затем его перевели в Эстонию.



Его сообщника задержать пока не удалось.



По данным СМИ, грузинская группировка, которая специализируется на кражах редких книг русских писателей, в последние пару лет промышляла в Латвии, Эстонии, Литве, Германии, Финляндии, Швейцарии.



По меньшей мере пять членов группы, в том числе трех женщин, задержали в ноябре-декабре 2023 года в Париже и Брюсселе.



Первый мотив краж, который предположили следователи, финансовый: перепродажа изданий может принести огромные деньги. Второй мотив, который обсуждается с политическим оттенком: основная цель — возвращение литературных реликвий в Россию.



Источник: Новости - Грузия

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