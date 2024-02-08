

Канатная дорога на Черепашье озеро в Тбилиси закроется на ремонт

08.02.2024 20:59





Канатная дорога, соединяющая Черепашье озеро с проспектом Чавчавадзе в Вакийском районе Тбилиси, 9 февраля не сможет обслуживать пассажиров, сообщили в пресс-службе мэрии города.



На канатной дороге будут выполнены технические работы, предусмотренные регламентом. Обслуживание пассажиров возобновится в обычном режиме 10 февраля.



Тбилисская транспортная компания приносит извинения за причиненные неудобства.





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