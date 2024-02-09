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Опубликован результат анализа воды в 4 муниципалитетах Грузии - в большинстве проб обнаружены нарушения
09.02.2024 17:08
По информации Национального агентства по продовольствию, в муниципалитетах Зестафони, Гардабани, Гурджаани и Дманиси в 2021-2023 годах в воде были обнаружены микробиологические, органолептические и физико-химические нарушения.
В частности:
Из 36 проб, взятых в 2021 году, нарушения выявлены в 19-ти;
в 2022 году нарушения были выявлены в 8 из 8 проб;
В ведомстве заявляют, что из-за нарушений оно увеличило количество забора проб и в 2023 году было взято 77 проб, из них нарушения были обнаружены в 46 образцах.
Netgazeti запросило у Национального продовольственного агентства публичную информацию на основании отчетов Аудиторской службы, согласно которой в муниципалитетах Зестафони, Гардабани, Гурджаани и Дманиси в 2021-2022 годах наблюдались проблемы с водоснабжением. Как указывалось в отчете, часть населения указанных муниципалитетов не снабжается питьевой водой или снабжается с задержками, при этом подаваемая вода не фильтруется, а ее качество не проверяется. Нефильтрованная вода подается в основном в те села и поселки, где водоснабжение осуществляется посредством основанных самоуправлением непредпринимательскими (некоммерческими) юридическими лицами, а не лицензированной компанией.
Информация, полученная от Национального агентства по продовольствию, показывает, что в 2023 году проблема нефильтрованной воды в муниципалитетах Зестафони, Гардабани, Гурджаани и Дманиси так и не была решена.
Как заявил в письменном ответе глава Национального продовольственного агентства Зураб Чекурашвили, после истечения срока, отведенного на устранение несоответствия, Агентство продолжает осуществлять государственный контроль (надзор) и в случае нарушения на хозяйствующего субъекта, поставляющего питьевую воду, налагается штраф. А в целях информирования населения Национальное продовольственное агентство распространяет информацию о загрязнении питьевой воды, запрете или ограничении ее использования.
В Национальном продовольственном агентстве заявляют, что за указанный период оно не получало уведомления от Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья имени Левандзе о случае отравления питьевой водой в муниципалитетах Зестафони, Гардабани, Гурджаани и Дманиси.
В целях реагирования на нарушения ведомство обратилось к предприятиям питьевого водоснабжения и дало рекомендации о мерах, которые необходимо принять для обеспечения безопасности здоровья населения.
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