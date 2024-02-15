

Две лаборатории должны выплатить крупную компенсацию за ошибку при диагностике ребенка с фенилкетонурией

15.02.2024 13:04





По информации Ассоциации молодых юристов Грузии (АМЮГ), Тбилисский городской суд частично удовлетворил иск по делу о ребенке с диагнозом фенилкетонурия.



На основании решения ответчикам — ООО «Медикал Софт» и ООО «Экспресс Диагностика» предписано возместить истцу моральный и материальный ущерб, причиненный в результате постановки неверного диагноза в рамках государственной проверки и выплатить компенсацию в размере 32 869 лари.



Согласно фактическим обстоятельствам дела, в рамках государственной программы при рождении ребенок был обследован на три врожденных заболевания, в том числе на фениклетонурию. По результатам обследования у ребенка не было выявлено никаких заболеваний, поэтому учреждения, участвующие в обследовании, не связывались с родителями ребенка.



Фенилкетонурия — наследственное, опасное для жизни заболевание, это врожденная, генетическая патология, подразумевающая нарушения гидроксилирования фенилаланина. Характеризуется накоплением в организме аминокислоты и продуктов ее метаболизма, что ведет к тяжелым поражениям центральной нервной системы.

Своевременная диагностика этого заболевания имеет жизненно важное значение, поскольку болезнь поддается лечению.



«Истец столкнулся с различными проблемами со здоровьем в раннем возрасте, так как из-за неправильного диагноза семья не знала, какое лечение необходимо ребенку. Таким образом, использованные в процессе лечения методы оказались неподходящими для лечения ребенка с диагнозом фенилкетонурия, что вызвало задержку возрастного развития ребенка. Через 4 года после скрининга было установлено, что результаты неправильные и у ребенка с рождения фенилкетонурия», — сообщили в организации.



Процедуру скрининга врожденных заболеваний проводит лабораторное учреждение, выбранное государством.



АМЮГ поясняет, что согласно постановлению правительства Грузии «Об утверждении государственных программ охраны здоровья», в случае положительного результата скрининга скрининговое учреждение должно немедленно проинформировать родителя и провести дальнейшее исследование для подтверждения диагноза. Если родитель не проинформирован о положительном ответе, предполагается, что ответ отрицательный.







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