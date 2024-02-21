

В Грузии выявили факт производства фальсифицированных мясных полуфабрикатов

21.02.2024 17:10





По информации Следственной службы Минфина Грузии, одному человеку предъявлено обвинение в фальсификации мясной продукции.



Следствие установило, что обвиняемый в целях получения незаконной материальной выгоды в одном из районов в кустарном цехе систематически производил и реализовывал фальсифицированные мясные полуфабрикаты, в которых для сохранения вкуса использовал соевые добавки.



В результате следственных действий, проведенных на основании решения суда, контрафактная продукция была полностью изъята из торговой сети и завода.



За указанное выше преступление статья 197 Уголовного кодекса Грузии предусматривает лишение свободы на срок от 1 до 3 лет.





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