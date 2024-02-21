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В Грузии выявили факт производства фальсифицированных мясных полуфабрикатов


21.02.2024   17:10


По информации Следственной службы Минфина Грузии, одному человеку предъявлено обвинение в фальсификации мясной продукции.

Следствие установило, что обвиняемый в целях получения незаконной материальной выгоды в одном из районов в кустарном цехе систематически производил и реализовывал фальсифицированные мясные полуфабрикаты, в которых для сохранения вкуса использовал соевые добавки.

В результате следственных действий, проведенных на основании решения суда, контрафактная продукция была полностью изъята из торговой сети и завода.

За указанное выше преступление статья 197 Уголовного кодекса Грузии предусматривает лишение свободы на срок от 1 до 3 лет.


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