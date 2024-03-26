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Обвиняемому в убийстве мужчины в Кобулети избрано предварительное заключение
26.03.2024 19:34
Судья Нино Немашвили приговорила гражданина Луку Г., обвиняемого в умышленном убийстве, к тюремному заключению в качестве меры пресечения.
Речь идет об убийстве, произошедшем 23 марта 2024 года в Кобулети. Прокуратура обвиняет 47-летнего мужчину в умышленном убийстве.
По версии следствия, обвиняемый застрелил 31-летнего Тамаза Гагуа на улице Агмашенебели в Кобулети «на почве имеющихся разногласий» и скрылся с места происшествия. Раненый мужчина скончался вскоре после поступления в больницу. Подозреваемый в убийстве Лука Г. был арестован полицией по горячим следам.
На сегодняшнем заседании суда обвиняемый предпочел хранить молчание. Адвокат Мамука Зоидзе просил освободить Луку Г. под залог в размере 20 тысяч лари.
«Он неоднократно был осужден за умышленное преступление», — подчеркнула судья Нино Менашвили, объявляя свое решение.
Когда журналисты спросили сестру обвиняемого о предполагаемом мотиве убийства, она ответила: «Я расскажу вам позже». Женщина категорически исключает предположение, что произошедшее как то связано с «воровским миром». По ее словам, обвиняемый является пользователем метадоновой программы.
Прокурор не огласил версию предполагаемого мотива убийства. В материалах дела упоминается только «личный мотив».
«Следствие продолжается, дополнительных подробностей я вам сообщить не могу», — несколько раз повторил нам прокурор Ираклий Дондоладзе. Ни один прокурор не дал конкретного ответа по вопросу о связи убийства с «воровским миром».
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