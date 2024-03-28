

К поискам человека, попавшего под снежную массу в Бакуриани, подключится вертолет

28.03.2024 15:29





К поисково-спасательной операции человека, попавшего под снежную массу в Бакуриани, подключится вертолет пограничной полиции МВД Грузии.



Информацию об этом распространяет Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.



«Пожарные-спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД и представители соответствующих подразделений мобилизованы в Боржомском муниципалитете, селе Бакуриани, где со склона горы сошло огромное количество снега.



По имеющейся информации, под лавину, предположительно, попал один человек, в поисково-спасательной операции которого задействованы спасательные дроны и спасатели Главного управления по реагированию на особые ситуации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.



Также для участия в спасательной операции из Тбилиси уже вылетел вертолет пограничной полиции МВД вместе с дополнительной спасательной командой», - говорится в распространенной информации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





