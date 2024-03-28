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Из центра Кутаиси до аэропорта можно будет добраться за 5 лари
28.03.2024 17:43
"Обещание, данное Ассоциацией аэропортов Грузии в конце прошлого года о том, что весной у нас появятся новые автобусы, которые будут доставлять пассажиров в центр города, выполнено", - заявил генеральный директор Ассоциации аэропортов Грузии. , Ираклий Каркашадзе.
По его словам, автобусы, следующие в аэропорт, будут адаптированы к расписанию рейсов.
«Мы инвестировали 1 миллион 400 тысяч лари, приобрели три новейших автобуса стандарта Евро-6, которые будут обслуживать пассажиров и туристов Кутаисского международного аэропорта по принципу маршрутного автобуса. Автобусы будут ходить раз в час, а значит, будут подстраиваться под расписание рейсов. Он остановится в аэропорту Кутаиси и туристическом информационном центре. С завтрашнего дня стоимость составит пять лари. Сегодня мы будем обслуживать пассажиров бесплатно", - заявил Ираклий Каркашадзе.
С сегодняшнего дня пассажиров обслуживают 3 новейших маршрутных автобуса из международного аэропорта Кутаиси имени Давида Агмашенебели в центр города и обратно. Ассоциация аэропортов Грузии приобрела новые автобусы категории М3 стоимостью 1 миллион 400 тысяч лари японской марки ISUZU с двигателями экологического стандарта Евро-6.
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