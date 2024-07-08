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С российской стороны на границе с Грузией скопилось полторы тысячи большегрузов


08.07.2024   23:03


На пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии на границе с Грузией движение транспорта затруднено.

Как сообщают в краевой Госавтоинспекции, там скопилось огромное количество машин: около полутора тысяч блольшегрузов и 25- легковых автомобилей. Водители ждут проезда уже несколько часов.

Инспекторы заранее предупреждает, что проезд на таможенном пункте «Верхний Ларс» может занять много времени, поэтому рекомендует водителям выбрать проезд через другие пункты пропуска.


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