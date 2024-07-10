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По факту изнасилования лица с ОВЗ прокуратура предъявила обвинение одному человеку
10.07.2024 14:44
Прокуратура Грузии предъявила одному лицу обвинение по факту изнасилования лица с ограниченными возможностями.
По информации прокуратуры Грузии, правоохранители задержали обвиняемого 9 июля на основании решения суда.
«Ему предъявлено обвинение по подпункту "г" части третьей статьи 137 УК Грузии, которая предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 13 лет.
Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством о применении в качестве меры пресечения обвиняемому заключения.
Расследование уголовного дела продолжается», - говорится в информации.
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