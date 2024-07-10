

По факту изнасилования лица с ОВЗ прокуратура предъявила обвинение одному человеку

10.07.2024 14:44





Прокуратура Грузии предъявила одному лицу обвинение по факту изнасилования лица с ограниченными возможностями.



По информации прокуратуры Грузии, правоохранители задержали обвиняемого 9 июля на основании решения суда.



«Ему предъявлено обвинение по подпункту "г" части третьей статьи 137 УК Грузии, которая предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 13 лет.



Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством о применении в качестве меры пресечения обвиняемому заключения.



Расследование уголовного дела продолжается», - говорится в информации.





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