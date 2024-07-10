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По факту изнасилования лица с ОВЗ прокуратура предъявила обвинение одному человеку


10.07.2024   14:44


Прокуратура Грузии предъявила одному лицу обвинение по факту изнасилования лица с ограниченными возможностями.

По информации прокуратуры Грузии, правоохранители задержали обвиняемого 9 июля на основании решения суда.

«Ему предъявлено обвинение по подпункту "г" части третьей статьи 137 УК Грузии, которая предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 13 лет.

Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством о применении в качестве меры пресечения обвиняемому заключения.

Расследование уголовного дела продолжается», - говорится в информации.


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