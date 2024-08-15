

Россия отправила 447 козлов и козочек в Северную Корею

15.08.2024 12:17





Россия отправила 447 козлов в северокорейский город Расон. Это произошло после совместного саммита Владимира Путина и северокорейского диктатора Ким Чен Ына, прошедшего в июне. Об отправке животных отчитался Россельхознадзор.



Ведомство сообщило, что «432 нестельные козочки и 15 козликов отправлены в адрес корейской торговой компании». Животных погрузили в Ленинградской области. Козы предназначены для обеспечения местных детей молочными продуктами, чтобы смягчить проблему нехватки продовольствия в Северной Корее.



Другим результатом поездки Путина в КНДР было подписание договора об «о всеобъемлющем стратегическом партнерстве». По этому договору стороны обязуются «оказывать взаимную помощь в случае агрессии против одного из участников». Кроме того, предполагается расширить сотрудничество в области сельского хозяйства, туризма, торговли, образования и здравоохранения.



Из Северной Кореи Владимир Путин уехал с орденом Ким Ир Сена, диктатор Ким Чен Ын также подарил Владимиру Путину пару собак национальной северокорейской породы пхунсан.



Ранее южнокорейское издание Yonhap сообщило, что КНДР якобы приняла у себя большое количество российских специалистов, которые должны помочь ей в программе запуска спутников-шпионов. В Минобороны Южной Кореи считают, что с участием российских специалистов и их высокими требованиями связано возросшее число технических проверок. Москва, по данным СМИ, начала активно помогать Пхеньяну в разработке космической программы после встречи Владимира Путина с Ким Чен Ыном.



В феврале этого года Россия разморозила несколько миллионов долларов активов КНДР в обмен на поставки оружия. В прошлом году министр иностранных дел РФ Сергей Лавров признал, что Москва пересматривает принятые против Пхеньяна санкции.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





