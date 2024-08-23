

Пожар на нефтебазе в Ростовской области перекинулся на жилые дома

23.08.2024 23:50





Пожар на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области вышел за пределы базы, следует из сообщения в МЧС. По информации ведомства, сперва огонь перекинулся на сухую растительность, а позже — на жилые дома.



Телеграм-канал Shot со ссылкой на местных жителей пишет, что «горит целая улица Чапаева с жилыми домами». При этом часть горожан не согласна с версией МЧС и утверждает, что ЧП могло произойти в результате умышленного поджога.



В тушении огня принимают участие 40 спасателей и 12 единиц техники, информирует МЧС.



Нефтебазу в Пролетарке украинские беспилотники атаковали утром 18 августа. Из-за начавшегося на объекте пожара в городе с 19 августа действует режим чрезвычайной ситуации. В ходе тушения огня, охватившего десятки цистерн с топливом, пострадали как минимум 49 сотрудников МЧС, сообщили местные власти 22 августа. В пятницу, 23 августа, стало известно, что нефтебазу вновь атаковали дроны.



Священники РПЦ в надежде побороть пламя провели молебен, однако это не помогло. Вечером 21 августа — после проведения обряда — на нефтебазе произошел взрыв, пламя видели в соседнем городе Сальске, расположенном в 30 км от Пролетарска.



Данная нефтебаза уже подвергалась атаке БПЛА 15 мая. Тогда на объекте произошло два взрыва, но пожара удалось избежать, никто не пострадал.



Всего на базе, которая относится к государственному резерву, находятся 74 резервуара с топливом емкостью 5 тысяч тонн каждый. Ущерб от пожара может оказаться сопоставим с годовым бюджетом среднего российского областного центра. Общая стоимость хранящегося на базе топлива составляет около $200 млн или 18 млрд рублей, подсчитал журналист The Wall Street Journal Ярослав Трофимов на основании внутренней российской цены дизеля (около $500 за тонну).



По данным российского Минфина, это сравнимо с годовым бюджетом таких городов, как Орел (14,6 млрд рублей), Курск (16,4 млрд рублей) или Ижевск (21,4 млрд рублей), а также в 1,5 раза превышает размер казны, например, Смоленска (12 млрд рублей) или Иваново (11,1 млрд).





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