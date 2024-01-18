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Педро Санчес: Я рад, что мы открыли двери Западным Балканам, Украине, Молдове и Грузии
18.01.2024 13:17
Премьер-министр Испании Педро Санчес рассказал о будущем Европейского союза и его расширении на панельной дискуссии, состоявшейся в Давосе.
Санчес отметил, что во второй половине 2023 года, во время председательства в Совете Евросоюза, Испания начала процесс переговоров о вступлении.
«Во время председательства Испании мы начали переговоры о присоединении Украины, Молдовы, Западных Балкан. Это расширение требует и нуждается в реформах наших институтов и процессов принятия решений, от единогласия до голосования большинством, однако это инструменты. Самым важным являются геополитические изменения, свидетелями которых мы станем в ближайшие годы. Я думаю, что это хорошо и также стабилизирует ситуацию в восточной части Европы в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
У меня есть позитивное предчувствие того, что произойдет в Европе в ближайшие годы. Мы многому научились из кризиса, который пережили за последние 4-5 лет, — из пандемии, и не только из пандемии, из войны на Украине. И теперь мы станем свидетелями более федерального и более интегрированного Европейского союза. Я рад, что мы открыли двери Западным Балканам, Украине, Молдове и Грузии», — заявил Педро Санчес.
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