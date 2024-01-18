

Резолюция Европарламента: Правительство Венгрии угрожает ценностям, институтам и фондам ЕС

18.01.2024 19:50





«Правительство Венгрии угрожает ценностям, институтам и фондам ЕС», — говорится в резолюции, принятой Европарламентом. За соответствующий документ проголосовали 345 депутатов Европарламента, против — 104, воздержались — 29.



В резолюции подчеркивается необходимость защиты институтов и ценностей Евросоюза во время председательства Венгрии в Совете ЕС.



Европарламент осуждает целенаправленные, постоянные и систематические усилия венгерского правительства по подрыву фундаментальных ценностей Евросоюза.



В резолюции депутаты выражают обеспокоенность в связи с ослаблением демократии, верховенства закона и фундаментальных прав в Венгрии, в частности, недавно принятого закона о «Защите национального суверенитета», который они сравнивают с российским «Законом об иностранных агентах».



Депутаты Европарламента осуждают действия премьер-министра Виктора Орбана, который в декабре прошлого года заблокировал долгосрочный бюджет ЕС вместе с пакетом помощи Украине. Указанное действие в резолюции оценивается как абсолютное неуважение и нарушение стратегических интересов Евросоюза. Члены Европарламента отмечают, что Евросоюз не должен поддаваться шантажу.



Кроме того, Европарламент выражает обеспокоенность решением Еврокомиссии, которая разблокировала 10,2 миллиарда евро из замороженных средств для Венгрии, несмотря на то, что Венгрия не осуществила реформу независимости судебной системы.



Члены Европарламента также ставят под сомнение то, сможет ли венгерское правительство выполнить свои обязательства во второй половине 2024 года, когда Венгрия возьмет на себя председательство в Совете ЕС. Депутаты Европарламента отмечают, что если должность президента Европейского совета окажется вакантной, то премьер-министру Венгрии будет поручено исполнять его полномочия в течение шестимесячного председательства в Совете.



Депутаты Европарламента просят совет найти решение для смягчения этих рисков, а также призывают его реформировать процесс принятия решений в Совете, чтобы положить конец злоупотреблению правом вето и шантажу.





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