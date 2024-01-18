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Убийства женщин во время семейных конфликтов серьезная проблема в Грузии — SJC
18.01.2024 20:05
Правозащитная организация «Центр социальной справедливости» (SJC) призвала власти Грузии принять меры для снижения уровня фемицида — убийств женщин на почве семейных конфликтов.
За первые две недели с начала года уже произошли два таких случая: 3 января муж убил жену в Батуми, 9 января такой же случай произошел в Тбилиси.
С 2018 по 2022 год в Грузии выявлено 183 случая убийства и покушения на убийство женщин. 66 из них были квалифицированы как фемицид, Самый высокий уровень в Тбилиси, 23 случая. Следом идет регион Квемо Картли — 14.
В 37 случаях жертвами стали этнические грузинки, в 17 — азербайджанки, в четырех — армянки. Возраст, в среднем, от 30 до 40 лет.
Организация также обращает внимание на исследование, по результатам которого стало известно, что 18,2% женщин подвергались той или иной форме насилия за последние 12 месяцев. А половина, 50,1% сообщили, что подвергались насилию в семье как минимум один раз за свою жизнь.
При этом одна из проблем: женщины часто сами не обращаются за помощью вовремя. 38,2% женщин никогда никому не рассказывали о насилии, которому они подверглись со стороны своих партнеров.
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