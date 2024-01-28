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Гутиерриш призвал восстановить финансирование палестинского Агентства по делам беженцев
28.01.2024 11:58
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутиерриш призвал союзников восстановить финансирование Палестинского агентства по делам беженцев. Вместе с тем он пообещал привлечь к ответственности всех бывших сотрудников агентства, причастных к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября.
По пояснению генсека ООН, ведомство уже расторгло контракт с 9 из 12 подозреваемых, один человек погиб, возможная связь двоих проверяется.
Антониу Гутиерриш напоминает союзникам, что в палестинском агентстве по делам беженцев работали тысячи людей в опасных условиях, оказывая гуманитарную помощь, и их не следует наказывать сокращением финансирования.
Отметим, что США, Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды, Швейцария, Финляндия, Австралия и Канада уже приостановили финансирование Палестинского агентства по делам беженцев после того, как израильские власти предоставили информацию, связывающую некоторых его сотрудников с нападением 7 октября, а Израиль потребовал от директора агентства подать в отставку.
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