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Пашинян: Я придаю большое значение началу стратегического диалога с Грузией
07.02.2024 21:10
«Сейчас Европейский Союз фактически является нашим регионом, и в этом плане я придаю большое значение началу стратегического диалога с Грузией», — заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе своего выступления в формате правительственного часа в Национальном собрании Армении.
По словам Пашиняна, в регионе изменились многие важные реалии, в частности – статус кандидата в члены ЕС для Грузии.
«Что касается декларации армяно-грузинского стратегического партнерства, могу сказать, что там прописаны практически все направления. Это выражает волю правительств двух стран двигаться вперед по всей повестке дня», — сказал премьер-министр Армении.
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