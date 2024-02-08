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Захарова: Грузию и ранее использовали для дестабилизации ситуации на постсоветском пространстве
08.02.2024 21:27
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии, 5 февраля объявившей о задержании груза взрывчатки, который направлялся из украинской Одессы в российский Воронеж через Румынию, Болгарию и Турцию.
Захарова говорит, что «это не первый раз, когда Грузия, ее территория, используются теми, кто хочет дестабилизировать ситуацию на постсоветском пространстве и прибегают к террористическим методам».
«Напомню, разгул международного терроризма на Северном Кавказе, когда именно через территорию Грузии международные террористы провозили или пытались провозить (когда-то получалось, когда-то это пресекалось) оружие, боеприпасы, амуницию, деньги и наркотики, без которых терроризм что тогда, что сейчас, на примере киевского режима, уже не «полон» в своих характеристиках», – отметила она.
При этом Захарова не уточнила, есть ли у Москвы взаимодействие с грузинскими властями по вопросу противодействия террористическим угрозам.
«Что касается наличия российско-грузинского взаимодействия по вопросам антитеррора, то за соответствующими комментариями рекомендовали бы обратиться в компетентные российские ведомства», – отметила она.
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