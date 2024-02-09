

По состоянию на 31 января участниками пенсионной схемы являются 1 489 000 челове

09.02.2024 19:44





«По состоянию на 31 января 2024 года количество участников пенсионной схемы составляет один миллион 489 тысяч человек», — сообщает Пенсионное агентство.



По статистическим данным агентства, чистая выручка составила 896 миллионов лари.



«По состоянию на 31 января 2024 года накопительной пенсией воспользовались 7583 человека различных категорий, в качестве пенсии им выплачено 23 444 406,29 лари», — говорится в информации Пенсионного агентства.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





