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По состоянию на 31 января участниками пенсионной схемы являются 1 489 000 челове
09.02.2024 19:44
«По состоянию на 31 января 2024 года количество участников пенсионной схемы составляет один миллион 489 тысяч человек», — сообщает Пенсионное агентство.
По статистическим данным агентства, чистая выручка составила 896 миллионов лари.
«По состоянию на 31 января 2024 года накопительной пенсией воспользовались 7583 человека различных категорий, в качестве пенсии им выплачено 23 444 406,29 лари», — говорится в информации Пенсионного агентства.
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