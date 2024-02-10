

Кобахидзе посетил зону бествия в селе Нергеети

10.02.2024 15:42





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе приехал в зону бедствия села Нергеети в муниципалитете Багдати. Он выразил соболезнования членам семей погибших в результате стихии.



«Произошла большая трагедия, приносим соболезнования членам семьи погибшего. Мы ознакомились с ситуацией. Продолжаются работы по ликвидации последствий стихийного бедствия», — сказал Кобахидзе.



В селе Нергеети Багдати поздно вечером 7 февраля произошел оползень, разрушивший четыре дома. В результате катастрофы погибли девять человек.







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