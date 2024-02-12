

Орбан: Украина должна оставаться «буферной зоной» между Россией и Западом

12.02.2024 10:34





По заявлению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в 2008 году можно было принять Украину и Грузию в Евросоюз и НАТО, но этот шанс был упущен. По словам Орбана, после этого Россия стала сильнее и теперь больше не допустит этого процесса.



«Нам не удалось успешно завершить переговоры о вступлении между Украиной и Грузией, тем самым мы потеряли перспективу Украины, как будущего члена ЕС и НАТО», — заявил Орбан.



Вместе с тем, по заявлению Виктора Орбана, Украина должна оставаться «буферной зоной» между Россией и Западом, которая будет обеспечена определенными гарантиями безопасности, но не будет членом Евросоюза или НАТО.



По мнению премьер-министра Венгрии, российско-украинская война не закончится в 2024 году, необходимо как минимум обеспечить прекращение огня и довести ситуацию до такой стадии, когда можно будет вести переговоры.







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