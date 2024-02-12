

Кобахидзе утвердил вице-премьеров

12.02.2024 12:05





По заявлению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, полномочия первого вице-премьера будут возложены на министра экономики и устойчивого развития Левана Давиташвили. Об этом Ираклий Кобахидзе сообщил на первом под его руководством заседании правительства. Он также назвал двух вице-премьеров.



«Сегодня проходит первое заседание правительства в новом составе. Я хочу пожелать вам всем успехов. За прошедшие годы при участии каждого из вас было сделано очень многое для развития нашей страны, и за это я хочу еще раз вас поблагодарить. Также я хотел бы еще раз поблагодарить господина Ираклия Гарибашвили за то, что он возглавлял правительство в течение 3 лет и сделал очень многое для нашей страны.



Я хотел бы представить общественности некоторые кадровые решения. Уже известно, что полномочия первого вице-премьера будут возложены на министра экономики и устойчивого развития Левана Давиташвили. Я хочу пожелать ему успехов. Министр культуры и спорта Тея Цулукиани станет вице-премьером Грузии. Также полномочия вице-премьера Грузии будут возложены на министра обороны Ираклия Чиковани. Есть изменения и в администрации правительства. Михаил Пеикришвили станет главой департамента стратегических коммуникаций правительства», - заявил Кобахидзе.





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