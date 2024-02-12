

Лилуашвили: Я не вдаюсь в оценку предвыборной кампании «Лело»

12.02.2024 13:24





Где это так, чтоб принимал участие в отступлении страны, предпринимал вредоносные шаги и, поскольку у тебя много ресурсов, испариться, переселиться и продолжать спокойно жить. Иванишвили, как и все представители этой силы, должен взять на себя ответственность, - заявил журналистам член партии «За Грузию» Бека Лилуашвили, комментируя заявление лидера «Лело» Мамуки Хазарадзе о том, что после выборов Иванишвили уедет в Москву.



По словам Лилуашвили, не какой-либо политической силе решать, кто и где будет, а Иванишвили должен будет ответить на вопросы.



«Когда «Мечта» в 2024 году перейдет в оппозицию, как вы думаете, она должна испариться?! Она естественно останется, может распадется на одну, две или 10 частей. Но тому же Иванишвили нужно будет ответить на столько вопросов, столько ответственности взять на себя, в том числе политической, может и правовой, что куда там ему уезжать?!" - заявил Лилуашвили.





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