

Лидер ЕНД: Важно, чтобы грузинский народ пришел на выборы

13.02.2024 13:11





«У нас была очень деловая встреча с нашими партнерами, мы предоставили им подробную информацию относительно выборов 2024 года, и после этой встречи настроение очень оптимистичное, потому что наши партнеры не собираются оставлять грузинский народ наедине с партией Иванишвили», — заявил председатель «Единого национального движения» Леван Хабеишвили после встречи с Павлом Герчинским и послами стран-членов ЕС.



По его словам, на встрече партнерам была предоставлена ​​информация о том, какой город, какой муниципалитет, какое село, какой избирательный участок нуждается в наибольшем внимании, и мы получили от них готовность наблюдать за выборами.



«Важно, чтобы грузинский народ пришел на выборы. Мы и наши партнеры будем беспрецедентно мобилизованы, эта встреча также служила тому, чтобы предоставить им подробную информацию о том, какой город, какой муниципалитет, какое село, какой избирательный участок нуждается в наибольшем внимании, так что это была очень деловая встреча, настроение после этой встречи очень оптимистичное, потому что наши партнеры не собираются оставлять грузинский народ наедине с партией Иванишвили», — заявил Леван Хабеишвили.







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