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Грузия будет представлена на Мюнхенской конференции сразу двумя делегациями
13.02.2024 15:21
Президент Грузии Саломе Зурабишвили планирует принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности — она уже отбыла в Германию. Об этом сообщил оппозиционный телеканал Formula.
В администрации подтвердили, что президент получила официальное приглашение от Мюнхенской конференции.
Ожидаются комментарии от правительства, которое отправляет свою делегацию.
Ее возглавит глава МИД Давид Дарчиашвили.
В прошлом году в Мюнхене Грузия была представлена на уровне премьера, но новый глава правительства уже сообщил, что готовится к визиту в Брюссель.
Список спикеров конференции, которая пройдет 15-16 февраля, пока не обнародован. Известно, что главными темами будут война в Украине и кризис на Ближнем Востоке, в форуме примут участие около 50 глав государств, в том числе ждут президента Украины Владимира Зеленского.
В правящей партии заявили, что своей поездкой в Мюнхен президент «продолжит вредную практику нарушения Конституции». В прошлом году «Грузинская мечта» пыталась объявить импичмент Зурабишвили за ее европейские турне без разрешения правительства, но у партии на это не хватило голосов.
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