

Грузия будет представлена на Мюнхенской конференции сразу двумя делегациями

13.02.2024 15:21





Президент Грузии Саломе Зурабишвили планирует принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности — она уже отбыла в Германию. Об этом сообщил оппозиционный телеканал Formula.



В администрации подтвердили, что президент получила официальное приглашение от Мюнхенской конференции.



Ожидаются комментарии от правительства, которое отправляет свою делегацию.

Ее возглавит глава МИД Давид Дарчиашвили.



В прошлом году в Мюнхене Грузия была представлена на уровне премьера, но новый глава правительства уже сообщил, что готовится к визиту в Брюссель.



Список спикеров конференции, которая пройдет 15-16 февраля, пока не обнародован. Известно, что главными темами будут война в Украине и кризис на Ближнем Востоке, в форуме примут участие около 50 глав государств, в том числе ждут президента Украины Владимира Зеленского.



В правящей партии заявили, что своей поездкой в Мюнхен президент «продолжит вредную практику нарушения Конституции». В прошлом году «Грузинская мечта» пыталась объявить импичмент Зурабишвили за ее европейские турне без разрешения правительства, но у партии на это не хватило голосов.







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