

Самолет Wizz Air вернули в аэропорт Кутаиси из-за сообщения о бомбе

14.02.2024 14:13





Руководство кутаисского международного аэропорта сегодня приняло решение вернуть в аэропорт вылета самолет, летевший из Грузии в Барселону.



«Причиной стала предоставленная авиакомпанией информация о вероятном наличии на борту взрывчатого вещества, на основании которой экипаж принял решение вернуть рейс в аэропорт Кутаиси. Все соответствующие службы мобилизованы и работают на месте», – говорится в письменном заявлении, опубликованном на официальной странице аэропорта в Facebook.



Рейс Wizz Air вылетел из аэропорта в 12:45. По информации портала Flightradar24, самолет изменил направление, когда находился около черноморского побережья Грузии.



На самолете находился один из журналистов грузинской службы Радио Свобода. По его словам, члены экипажа попросили пассажиров немедленно покинуть самолет и не дали им возможности взять с собой багаж.





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