

Брюссель и Тбилиси обсуждают вопрос «веттинга» судей

26.02.2024 19:14





Между Брюсселем и Тбилиси идет дискуссия о том, что именно подразумевает «веттинг» судей, заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский.



«Что касается судебной реформы и «веттинга». С правительством [Грузии] идет обсуждение того, что реально это означает. Я очень надеюсь, что коллеги из Еврокомиссии договорятся с грузинскими коллегами о том, что необходимо сделать, это будет оценено в октябрьском отчете о расширении [ЕС]», — сказал дипломат в беседе с журналистами, отвечая на вопрос Netgazeti.



«Веттинг» — это проверка добропорядочности лиц занимающих ключевые должности в системе правосудия. Когда специальная комиссия, состоящая из международных экспертов получает право принимать определенные решения. Этот вопрос также включен в доклад Еврокомиссии по вопросу предоставления Грузии статуса страны-кандидата в Евросоюз.



На уточняющий вопрос Netgazeti, означает ли его ответ, что Тбилиси и Брюссель «не могут договориться о том, что подразумевать под веттингом», Герчинский ответил: «Я говорю, что по всем девяти рекомендациям идут интенсивные консультации, включая веттинг». На дополнительные вопросы по этой теме посол не ответил.





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