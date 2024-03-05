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НПО призывают ЕС подготовить промежуточный отчет о выполнении Грузией 9 условий
05.03.2024 12:40
НПО призывают ЕС подготовить промежуточный отчет о выполнении Грузией 9 условий. 12 неправительственных организаций обратились к еврокомиссару по вопросам расширения и политике соседства Оливеру Вархели, представительству ЕС в Грузии и дипмиссиям стран-членов ЕС, акредитованных в Грузии.
Они заявляют, что продолжат мониторинг за выполнением рекомендаций Еврокомиссии (ЕК), а также разрабатывать предложения по продвижению эффективных реформ и попытаются сделать «9 шагов» главным приоритетом программы внутренних реформ.
«Вовлечение гражданского общества в законодательный процесс и процесс реализации политики остается одним из важных компонентов 9 шагов, определенных Еврокомиссией.
Подписавшие документ организации выражают нашу готовность играть активную роль и вносить свой вклад в европейскую интеграцию Грузии и демократические преобразования, а также работать над тем, чтобы в полной мере отразить волю большинства населения Грузии в государственной политике.
<> Мы признаем, что в соответствии с установившейся практикой Европейская комиссия ежегодно оценивает реализацию реформ странами, вступающими в ЕС. Однако мы считаем, что общедоступная промежуточная оценка внесла бы значительный вклад в быструю и эффективную реализацию процесса реформ», — говорится в заявлении.
НПО мотивируют свое предложение тем, что промежуточный отчет ЕК от 23 июня 2023 года «сыграл позитивную роль и дал толчок правительству предпринять некоторые шаги».
«Исходя из вышеизложенного, в целях облегчения и ускорения процесса реформ организации, подписавшие соглашение, просят вас рассмотреть возможность подготовки промежуточной оценки выполнения рекомендаций Грузией.
Мы считаем, что это значительно поможет нам повысить степень подотчетности правительства, прозрачность и инклюзивность процесса реформ и осуществлять эффективный надзор.
Ваше продвижение в этом вопросе внесет значительный вклад в реализацию наших общих целей», — сказано в заявлении, которое подписали:
«Фонд гражданского общества»;
«Сапари»;
Институт исследований демократии (DRI);
Центр мониторинга государственного управления (GMC);
Ассоциация реформ Грузии (GRASS);
Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA);
Центр социальной справедливости;
Грузинская демократическая инициатива (GDI);
«Судебный страж» Грузии;
Фонд стратегических и международных исследований Грузии (GFSIS);
Честные выборы (ISFED);
Институт развития свободы информации (IDFI).
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