

НПО призывают ЕС подготовить промежуточный отчет о выполнении Грузией 9 условий

05.03.2024 12:40





НПО призывают ЕС подготовить промежуточный отчет о выполнении Грузией 9 условий. 12 неправительственных организаций обратились к еврокомиссару по вопросам расширения и политике соседства Оливеру Вархели, представительству ЕС в Грузии и дипмиссиям стран-членов ЕС, акредитованных в Грузии.



Они заявляют, что продолжат мониторинг за выполнением рекомендаций Еврокомиссии (ЕК), а также разрабатывать предложения по продвижению эффективных реформ и попытаются сделать «9 шагов» главным приоритетом программы внутренних реформ.



«Вовлечение гражданского общества в законодательный процесс и процесс реализации политики остается одним из важных компонентов 9 шагов, определенных Еврокомиссией.



Подписавшие документ организации выражают нашу готовность играть активную роль и вносить свой вклад в европейскую интеграцию Грузии и демократические преобразования, а также работать над тем, чтобы в полной мере отразить волю большинства населения Грузии в государственной политике.



<> Мы признаем, что в соответствии с установившейся практикой Европейская комиссия ежегодно оценивает реализацию реформ странами, вступающими в ЕС. Однако мы считаем, что общедоступная промежуточная оценка внесла бы значительный вклад в быструю и эффективную реализацию процесса реформ», — говорится в заявлении.



НПО мотивируют свое предложение тем, что промежуточный отчет ЕК от 23 июня 2023 года «сыграл позитивную роль и дал толчок правительству предпринять некоторые шаги».







«Исходя из вышеизложенного, в целях облегчения и ускорения процесса реформ организации, подписавшие соглашение, просят вас рассмотреть возможность подготовки промежуточной оценки выполнения рекомендаций Грузией.



Мы считаем, что это значительно поможет нам повысить степень подотчетности правительства, прозрачность и инклюзивность процесса реформ и осуществлять эффективный надзор.

Ваше продвижение в этом вопросе внесет значительный вклад в реализацию наших общих целей», — сказано в заявлении, которое подписали:



«Фонд гражданского общества»;

«Сапари»;

Институт исследований демократии (DRI);

Центр мониторинга государственного управления (GMC);

Ассоциация реформ Грузии (GRASS);

Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA);

Центр социальной справедливости;

Грузинская демократическая инициатива (GDI);

«Судебный страж» Грузии;

Фонд стратегических и международных исследований Грузии (GFSIS);

Честные выборы (ISFED);

Институт развития свободы информации (IDFI).







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