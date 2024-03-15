

Шарль Мишель поздравил Путина с убедительной победой на выборах - «Никакой оппозиции. Никакого выбора»

15.03.2024 15:34





Хотел бы поздравить Владимира Путина с убедительной победой на выборах, - так откликается президент Европейского совета Шарль Мишель на проходящие в России президентские выборы.



«Хотел бы поздравить Владимира Путина с убедительной победой на выборах. Никакой оппозиции. Никакой свободы. Никакого выбора», - пишет Мишель в соцсети Х.



Напомним, что сегодня в России начались президентские выборы. Процесс голосования продлится три дня.





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