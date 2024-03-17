

В Москве проходит акция «Полдень против Путина»

17.03.2024 14:48





В Москве на избирательных участках люди начали собираться с 12:00 по местному времени, очереди зафиксированы в центральных районах Москвы и за пределами центра, - информацию распространяет "Медуза".



Идея акции «Полдень против Путина», которая предполагает прийти 17 марта в 12:00 на избирательные участки и проголосовать против действующего президента или повредить бюллетень, принадлежит бывшему депутату законодательного собрания Санкт-Петербурга Максиму Резнику.



Незадолго до смерти поддержку акции выразил оппозиционный политик Алексей Навальный.



После смерти Навального его соратники призвали общественность выполнить последнюю волю политика и предложили всем оппонентам Владимира Путина одновременно прийти на избирательные участки 17 марта в 12:00.



Напомним, в России идет третий день голосования на выборах президента. Глава Центризбиркома Элла Памфилова сегодня утром сообщила, что явка в масштабе страны, включая электронное голосование, составила 61,37%. По данным Министерства цифрового развития, по данным к 10 часам утра 17 марта в Москве свой выбор через систему дистанционного электронного голосования зафиксировали 4,2 млн человек.





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