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Андрюс Кубилюс о провале инициирования резолюции «Грузинской мечты» на ассамблее «Евронест»
20.03.2024 17:54
Тот, кто инициирует [проект резолюции], должен собрать 10 подписей, и, насколько я понимаю, председателю делегации не удалось их собрать, - заявил европарламентарий Андрюс Кубилюс в связи с провалом инициирования на ассамблее «Евронест» в Брюсселе разработанной резолюции относительно европейской перспективы Грузии, Украины и Молдовы.
«Формально инициировано не было, потому что правила очень просты. Тот, кто инициирует, должен собрать 10 подписей и, как я понимаю, председатель делегации не сумел их собрать. Не знаю, в чем была проблема, но на вчерашней встрече под подобной резолюцией было недостаточно подписей. Так что, мы были вынуждены формально сказать, что не можем поставить эту резолюцию в пленарную повестку дня», - заявил европарламентарий Андрюс Кубилюс.
Для справки, по заявлению председателя парламентского комитета по евроинтеграции Маки Бочоришвили, из-за отказа украинской делегации и грузинской оппозиции на ассамблее «Евронест» в Брюсселе не удалось инициировать резолюцию, разработанную в связи с европейской перспективой Грузии, Украины и Молдовы.
Как сообщила Бочоришвили журналистам в Брюсселе, текст резолюции поддержала только делегация Молдовы.
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