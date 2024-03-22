

ЕС решил начать переговоры о вступлении с Боснией и Герцеговиной

22.03.2024 14:24





Европейский Совет поддержал начало переговоров о вступлении Боснии и Герцеговины.



Европейский совет поручил Комиссии подготовить основу для переговоров после того, как рекомендации будут реализованы соответствующим образом.



Босния и Герцеговина подала заявку на членство в ЕС в 2016 году и получила статус кандидата в декабре 2022 года.

12 марта этого года Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Боснией и Герцеговиной и подготовила рамочные проекты для переговоров о вступлении Украины и Молдовы.



Европейский совет на вчерашнем саммите рекомендовал Совету Европейского Союза «быстро утвердить» рамки переговоров и приступить к ним без промедления.



После внутренних обсуждений текста переговорных рамок страна, председательствующая в Совете Европейского Союза поочередно, представит согласованную общую позицию на первой межправительственной конференции с каждой страной, тем самым официально открывая переговоры о вступлении. На этом этапе будут обнародованы рамки переговоров.







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