|
|
|
Испания признает водительские права, выданные в Грузии
28.03.2024 21:32
Испания в ближайшее время официально признает водительские права Грузии, информирует пресс-служба МВД.
«Соглашение между Грузией и Королевством Испания о взаимном признании и замене водительских прав будет подписано в ближайшее время», — говорится в сообщении.
После ратификации договора грузинские водительские права можно будет обменять на аналогичные документы Испании в упрощенном порядке. Аналогично испанские права будут менять в Грузии.
Обмен права категорий АМ, А1, А2, А, В, В+Е будет возможен без прохождения теоретического или практического экзаменов. Что касается водительских прав C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D и D+E, заявителям придется сдать экзамен по вождению на дорогах общего пользования.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна