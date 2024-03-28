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Испания признает водительские права, выданные в Грузии


28.03.2024   21:32


Испания в ближайшее время официально признает водительские права Грузии, информирует пресс-служба МВД.

«Соглашение между Грузией и Королевством Испания о взаимном признании и замене водительских прав будет подписано в ближайшее время», — говорится в сообщении.

После ратификации договора грузинские водительские права можно будет обменять на аналогичные документы Испании в упрощенном порядке. Аналогично испанские права будут менять в Грузии.

Обмен права категорий АМ, А1, А2, А, В, В+Е будет возможен без прохождения теоретического или практического экзаменов. Что касается водительских прав C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D и D+E, заявителям придется сдать экзамен по вождению на дорогах общего пользования.


Источник: Новости - Грузия
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