

Испания признает водительские права, выданные в Грузии

28.03.2024 21:32





Испания в ближайшее время официально признает водительские права Грузии, информирует пресс-служба МВД.



«Соглашение между Грузией и Королевством Испания о взаимном признании и замене водительских прав будет подписано в ближайшее время», — говорится в сообщении.



После ратификации договора грузинские водительские права можно будет обменять на аналогичные документы Испании в упрощенном порядке. Аналогично испанские права будут менять в Грузии.



Обмен права категорий АМ, А1, А2, А, В, В+Е будет возможен без прохождения теоретического или практического экзаменов. Что касается водительских прав C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D и D+E, заявителям придется сдать экзамен по вождению на дорогах общего пользования.



Источник: Новости - Грузия

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