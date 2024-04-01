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«Гарибашвили защищает себе подобных членов клана» — Алавидзе


01.04.2024   13:31


Бывший судья Верховного суда Бесарион Алавидзе, который много лет назад противостоял влиятельной группе судей в судебной системе, критикует председателя «Грузинской мечты» Ираклия Гарибашвили за поддержку т.н. клана.

По его словам, Ираклий Гарибашвили «защищает себе подобных членов клана», выставляя их жертвами.

«Еще немного и он попросит выплатить Мурусидзе и Чинчаладзе компенсацию и назначить им оздоровительные ванны. Хорошо, это понятно, но что вы собираетесь делать с жертвами этих людей, господин Ираклий?», — пишет Бесарион Алавидзе на своей личной странице в Facebook.

Алавидзе также прокомментировал протокол пленарного заседания Верховного суда, состоявшегося 11 марта, аудиозапись которого опубликовало Netgazeti 26 марта. В упомянутом протоколе отражены позиции большинства членов Верховного суда, выступающих против создания механизма проверки добропорядочности судей.

«Они [т.н. клан судей] либо не отступят от своих позиций, либо утащат с собой в «могилу» Бидзину и коцев (члены ГМ прим. ред), они все расскажут, по какому делу им звонили, и сфабрикуют очередную историю как они стали жертвами «Грузинской мечты». Что бы разжалобить новую силу и найти для себя выход.

Однако, господин Бидзина, везде звучит ваше имя, как заказчика (в любом случае, если говорить языком клана, так «базарят» судьи) когда говорят о т.н. громких делах, если вы вовремя не протрезвеете, то вам придется заплатить еще более высокую цену», — написал Алавидзе.

Ранее председатель «Грузинской мечты» Ираклий Гарибашвили выступил в защиту позиций влиятельной группы судей, при этом он раскритиковал судей, которые поддерживают рекомендации Еврокомиссии о создании механизма проверки добропорядочности судей.

«Если они не хотят работать в нашем суде, путь будут добры, покинуть суд и работать в судах и организациях других стран», — заявил бывший премьер-министр.


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