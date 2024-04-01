

«За Грузию»: «Мечта» понимает, что без мажоритарной системы сохранить власть для них - сложнейшая задача

01.04.2024 14:35





По заявлению депутата партии «За Грузию», Михаила Даушвили, анонсированными изменениями в «Избирательном кодексе» «Грузинская мечта» сама признает, что у них больше нет ресурса для победы на выборах.



По его словам, представители правящей команды понимают, что у них нет шансов победить на свободных и справедливых выборах, поэтому им нужны все ресурсы для того, чтобы сохранить власть.



««Мечта» понимает, что сохранить власть без мажоритарной системы для них - сложнейшая задача. Поскольку понимают это, пытаются создать модель, схожую с мажоритарной. Не только это, в том числе, снятие 40%-го барьера. В конечном итоге, все это прямо говорит о том, что сегодня «Мечта» сама признает, что у нее больше нет легитимации. У них больше нет ресурсов для победы на выборах. Они же признают все это изменениями, которые осуществляют. Предыдущие изменения в Избирательном кодексе также были ярким тому подтверждением. Просто эти люди понимают, что на свободных и справедливых выборах у них нет шансов победить, поэтому им нужны все ресурсы, чтобы сохранить власть», - сказал Даушвили.





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