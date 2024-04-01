

Деканоидзе считает, что отменить женские квоты хотела «Грузинская мечта», а не «Гирчи»

01.04.2024 19:45





«Думаю, отменить женские квоты хотела «Грузинская мечта», потому что у них есть много бывших депутатов-мажоритаристов, которых нужно удовлетворить, есть также много тех, кто должен вносить деньги в партию, и они предпочитают, чтобы такие люди были в списке, а не активные женщины-политики», — заявила член «Еврооптимистов» Хатия Деканоидзе Первому каналу Грузии.



«Идеология «Гирчи» ясна уже давно, они считают, что квоты дискредитируют женщин, я так не думаю. Возможно, они думают, что если они покончат с этой нормой, они перестрахуются и приложат больше усилий для поиска молодых женщин. «Грузинская мечта» давно хотела всего этого, но меня удивляет, почему существует такая договоренность. Может быть, важнее снизить барьер, чем форсировать вопрос женщин и отменять квоты, что должно было быть до 2028 года» — заявила Деканоидзе.



Для справки, партия «Гирчи» заявила, что если «Грузинская мечта» поддержит отмену обязательного гендерного квотирования, «Гирчи» поддержит кандидата, выдвинутого на должность председателя ЦИК. Парламент рассмотрит инициированные «Гирчи» изменения в ускоренном порядке.



Большинство согласно с инициативой «Гирчи» о гендерных квотах и ​​вместо этого ожидает, что «Гирчи» не будет использовать вопрос избрания председателя ЦИК для актуализации своей личных политических тем.







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