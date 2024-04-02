

Регистрация эмигрантов в посольствах Грузии не создаст им проблемы в странах проживания - Самхарадзе

02.04.2024 11:36





Регистрация эмигрантов в посольствах Грузии не создаст им проблемы в странах проживания. Дополнительные избирательные участки за границей будут открыты, если в посольстве или консульстве Грузии будет зарегистрировано более 50 человек. Об этом заявил председатель Комитета по международным отношениям парламента Николоз Самхарадзе.



Депутат от парламентского большинства также пояснил, что открыть избирательные участки «где угодно» нельзя. Проголосовать за рубежом можно бывает только на территории Грузии — то есть это либо посольство, либо консульство страны в государстве пребывания.



«На территории Грузии должен быть открыт избирательный участок, и это либо посольство, либо консульство. Любое другое учреждение не может рассматриваться как территория Грузии. Я призываю всех не нести чушь и ознакомиться с законодательством», — пояснил он.



Самхарадзе отметил, что у граждан Грузии, находящихся за границей, нет причин уклоняться от консульской регистрации. Представительство Грузии в другой стране не будет передавать данные стране, в которой находится.



«У меня нет информации о том, кто и по каким причинам не регистрируется в консульстве. Но большая часть из них не регистрируется, потому что у них могут возникнуть проблемы с визой, и они думали, что столкнулись с визовой проблемой после регистрации.



Я заверю их, что консульская регистрация не означает, что консульство предоставляет эту информацию странам, где есть консульства Грузии. Она предназначена только для внутреннего пользования», — заявил депутат «Грузинской мечты».



Напомним, оппозиция и НПО требуют, чтобы власти Грузии открыли избирательные участки за границей — чтобы эмигранты из Грузии могли проголосовать на парламентских выборах 26 октября 2024 года.





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