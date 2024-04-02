

Бучукури: За каждым решением «Мечты» стоит желание украсть выборы

02.04.2024 11:50





Для продления своей власти «Мечта» уничтожает даже собственные достижения, - заявила на брифинге депутат от партии «За Грузию» Анна Бучукури, откликаясь на достигнутую между «Гирчи» и «Грузинской мечтой» договоренность об отмене гендерных квот в избирательном списке.



По ее словам, «Мечта» еще раз доказала, что ни ее слова, ни ее обещания не имеют никакой ценности.



«Для продления своей власти «Мечта» уничтожает даже собственные достижения. Дело даже не в том, согласен или не согласен кто-то с принципом гендерных квот. Решение об отмене гендерных квот, а также введение делегатов в полностью пропорциональную избирательную систему и создание возможности продажи депутатских мандатов мини-феодалам, избрание на несколько лет лояльного председателя ЦИК – это составные части одной цепи. За каждым из этих решений «Мечты» реально стоит желание украсть выборы. «Мечта» вновь пытается чужими руками добиться своей цели – полностью подчинить себе ЦИК и продлить свою власть. Что она однажды уже сделала вместе с «Национальным движением», полностью передав Высший совет юстиции Мурусидзе-Чинчаладзе. Фактически этим решением «Мечта» еще раз доказала нам, что ни ее слова, ни ее обещания не имеют вообще никакой ценности. «Мечта» еще не раз люстрирует коллективную «Мечту» — перед выборами еще многие вещи будут названы своими именами, и реальные лица и реальный состав коллективной «Мечты» и коллективного «Нацдвижения» станут ясны обществу. Именно поэтому мы говорим, что голос, отданный команде Гахария, партии «за Грузию», не будет потерян - потому что мы не торгуем доверием народа и боремся за свои ценности», - отметила Бучукури.



Для справки, большинство поддержит инициативу «Гирчи» об отмене гендерного квотирования в избирательном списке, а «Гирчи» при избрании председателя ЦИК «будет ориентироваться на профессионализм, и не будет использовать вопрос для личных тем».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





