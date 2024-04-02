

Омбудсмен: Серьезной проблемой остается перегруженность тюрем и случаи управления ими неформальными методами

02.04.2024 14:20





На протяжении многих лет важнейшим вызовом остается ситуация в пенитенциарных учреждениях. В отчетный период по-прежнему проблематично длительное, нецелеобразное и карательное помещение заключенных в камеру деэскалации и одиночную (безопасную) камеру, что, по мнению Народного защитника, является жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство обращением, - говорится в докладе Народного защитника Грузии за 2023 год.



Согласно отчету, также были проблематичными выявление и документирование жестокого обращения, предоставление адекватных медицинских услуг заключенным и физическая среда пенитенциарных учреждений.



На протяжении многих лет значительнейшим вызовом остается ситуация в пенитенциарных учреждениях. Как и в прошлые годы, серьезной проблемой остается перегруженность пенитенциарных учреждений и отдельные случаи управления ими неформальными методами.



К сожалению, проблемы, связанные с механизмом досрочного условно-досрочного освобождения заключенных, о важности решения которых Народный защитник говорит уже много лет, по-прежнему не решены. В частности, текущая практика и правовая база не устанавливают единых, предсказуемых и четких основ того, кому может быть возможность воспользоваться законодательной льготой. Необходимо совершенствовать нормативную базу и уделять больше внимания критериям в процессе условно-досрочного освобождения или изменения части наказания на более мягкую, включая те аспекты, которые касаются дальнейших планов, перспектив, возможностей и других вопросов осужденного. Показательно также, что эффективное функционирование механизма пересмотра приговора особенно важно для осужденных, приговоренных к пожизненному заключению. К сожалению, все еще остается неисполненным предложение Народного защитника о сокращении на несколько лет срока обращения осужденного к пожизненному заключению в суд с просьбой об условно-досрочном освобождением на несколько лет», - говорится в докладе Народного защитника.





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