

Иванишвили на 624 месте cреди богатейших людей мира - Forbes

02.04.2024 21:01





Почетный председатель партии власти «Грузинская мечта», олигарх Бидзина Иванишвили занял 624-е место в списке богатейших людей мира, опубликованном журналом Forbes.



По данным рейтинга, имущество Иванишвили оценивается в 4,9 млрд $, как и в 2023 году. В информации об олигархе Forbes пишет, что Иванишвили — «самый богатый человек Грузии».



«Бидзина Иванишвили сделал свои деньги в сфере металлургии и в банковском деле в России, а затем обналичил их и вернулся на родину в 2003 году. Иванишвили был избран премьер-министром Грузии в октябре 2012 года.



Спустя 13 месяцев он ушел в отставку после победы своей партии на президентских выборах, заявив, что выполнил свою задачу. Он доверил Credit Suisse около 1 млрд $, но более 100 млн $ из этой суммы были украдены управляющим банка Патрисом Лескодроном.



В феврале 2018 года Лескодрон был признан виновным и приговорен к пяти годам тюремного заключения. В декабре 2022 года Credit Suisse выплатил Иванишвили 210 долларов по решению суда», — сказано в информации.



В разделе «Знали ли вы?» — сказано: «Иванишвили живет в комплексе площадью 108 000 квадратных футов в горах с видом на Тбилиси. Его обширная коллекция произведений искусства включает в себя картину Пикассо «Дора Маар с кошкой».



Отметим, первое место в списке с состоянием 233 млрд $ вновь занял французский бизнесмен Бернар Арно, которому вместе с семьей принадлежит холдинг LVMH, производящий предметы роскоши.



Второе место занял основатель Tesla, Space X и владелец соцсети X Илон Маск (195 млрд $), третье — основатель Amazon Джефф Безос (194 млрд $).



На четвертом месте расположился глава корпорации Meta Марк Цукерберг (177 млрд $), которому удалось увеличить состояние на 116 млрд $ за счет роста акций компании. Пятерку замыкает один из основателей Oracle Ларри Эллисон (141 млрд $).



По данным Forbes, в 2024 году число миллиардеров в мире достигнет рекордной цифры — 2 781. Это на 141 больше, чем в прошлом году, и на 26 больше, чем в 2021 году, когда был установлен предыдущий рекорд.



Forbes отмечает, что мировая элита богата как никогда — ее коллективное состояние достигает 14,2 трлн $.



Источник: SOVA

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