

Мдинарадзе: Мы застрахуем риски крайних провокаций, в том числе и с информационной точки зрения

03.04.2024 14:06





Правые никогда ничего не боятся - мы застрахуем риски крайних провокаций, в том числе и с информационной точки зрения, - заявил на брифинге лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.



По его словам, законопроект «О прозрачности иностранного влияния" будет инициирован в парламенте сегодня же, и законодательный орган примет его без спешки.



«Мы до последнего момента повторяли, что не будем возвращать законы. В том числе, во время встреч со стороны доноров было обещание, что финансирование, финансы будут прозрачными. На фоне этого обещания деньги, которые поступали в страну по разным направлениям, не стали прозрачными, а стали еще более непрозрачными и еще более черными. Потом с каким злорадством различные акторы отмечают это. Ника Гварамия заявил, что грант дали без цели. Это же ложь. Значит, насколько он очернил деньги, когда сказал, что «да, нам утвердили грант без цели». В данном случае они прямо заявляли, что «средства были утверждены нам без цели».



Что касается прошлого года, там был риск крайних провокаций, который мы максимально застрахуем. Мы застрахуем риски крайних провокаций, в том числе и с информационной точки зрения», - сказал Мдинарадзе.





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